2023/02/13 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 31,643 قتيلا المركز الخبري الوطني.

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