ضبط معمل حلويات مخالف للضوابط في الديوانية (صور)

2023/02/13 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت شعبة الرقابة الصحية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، ضبط معمل حلويات غير مجاز صحياً.

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