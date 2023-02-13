‏استهداف منزل مواطن بصاروخ قاذفة ورمانة يدوية جنوب الناصرية 



‏استهداف منزل مواطن بصاروخ قاذفة ورمانة يدوية جنوب الناصرية 
2023/02/13 | 13:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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