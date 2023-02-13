فؤاد حسين من واشنطن: أزمة العملة تنحسر تدريجيا والعراق أصبح على دراية

2023/02/13 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبدى فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الاثنين، التفاؤل بأن أزمة العملة العراقية التي دفعته لزيارة واشنطن يبدو أنها تنحسر وذلك بعد رفع البنك المركزي الأخير لقيمة العملة، وبعد لقاءاته هنا مع مسؤولي الخزانة.





وقال حسين في تصريحات للمونيتور الأميركية تابعها "الاقتصاد نيوز" ، هناك بالفعل نظام قائم بين البنك المركزي العراقي وخزانة الولايات المتحدة ، لكنه جديد ، أصبحت الأطراف العراقية أكثر دراية بالآلية .





وأضاف أن، "العراق يستفيد أيضا من احتياطيات كبيرة من العملات وأسعار النفط المرتفعة نسبيا".



"هناك أيضًا نتائج إيجابية للتحولات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي العراقي في السياسة النقدية.



لذا أعتقد أن هذه الأزمة تنحسر تدريجياً".





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