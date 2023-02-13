2023/02/13 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (90) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها على القضاء"، مُوضحاً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ (79) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31/1/2023)، (19) أمر قبضٍ و(71) أمر استقدامٍ".

وأضاف البيان، أن "الأوامر شملت (4) من أعضاء مجلس النوَّاب الحاليّ، و(5) نوَّاب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليّين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق".

ولفت الى أنَّ "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحقِّ (3) مُحافظين حاليَّين، و(11) محافظاً سابقاً، و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر (10) مديرين عامِّين حاليّين، و(26) مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن (7) من أعضاء مجالس المُحافظات (سابقاً)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: (90) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: (90) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).