مبيعات البنك المركزي تنخفض الى 115 مليون دولار

2023/02/13 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهر التقرير اليومي لمبيعات البنك المركزي، الاثنين، انخفاض مبيعات الدولار الى 115 مليون دولار، مقابل اكثر من 300 مليون دولار امس.

ووفقا للتقرير فأن إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات) 52,603,294 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي مبالغ البيع النقدي 62,800,000، ليكون اجمالي المبيعات الكلية 115,403,294 مليون دولار.

وبلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية (1305) دينار لكل دولار، كما بلغ سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج (1310) دينارلكل دولار، وسعر البيع النقدي (1310) دينارلكل دولار.

وبلغ عدد المصارف المشاركة لتلبية الطلبات النقدية 17 مصرفا فيما بلغ عدد المصارف المشاركة لتلبي ة طلبات تعزيز الأرصدة

في الخارج 17مصرفا، وبلغ اجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة 22 شركة واجمالي عدد شركات التوسط المشاركة 158 شركة.

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