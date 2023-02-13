بينهم أدم.. الكشف عن عمليات تهريب الذهب والراعي لها في حكومة الكاظمي

2023/02/13 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم الإعلامي قصي شفيق، اليوم الاثنين، صاحب مجوهرات ادم بالوقوف خلف عمليات تهريب الذهب في البلاد، فيما أشار الى أن جهات بجهاز المخابرات العراقية في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تقف خلفه.

وقال شفيق في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن: "الإمبراطور ادم هو راعي تهريب الذهب في حكومة الكاظمي بالترتيب مع مدير عام بالمخابرات".

وأضاف أن "أدم كان يدخل مطار بغداد بسيارته الخاصة تحت الطائرة بدون تفتيش وعندما يعود بنفس الطريقة من الطائرة مع الحقائب إلى سيارته الشخصية".

وتساءل شفيق "كيف تحول شاب صغير في قرية نائية إلى إمبراطور ذهب في المنصور والكرادة وصاحب اسطول سيارات وعقارات في شارع الاميرات؟".

وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر مطلعة لـ(بغداد اليوم) عن "وجود نحو 59 نداء VIP لأدم للمرور من دون الخضوع للتفتيش أو المرور بحاجز الـK9 في مطار بغداد الدولي"، مبينة أنه "كان يتواصل مع المدير العام بالمخابرات لترتيب الوضع ويتم نقل الحقائب الى السيارة مباشرة دون الخضوع الى التفتيش".

واضافت المصادر أنه " قبل سنة ونص تم ضبط نحو 150 كغم من الذهب المهرب في كمارك المطار تعود لعدد من الأشخاص بينهم ادم والخفاجي وتم ترتيب الملف واعادتها الى اصحابها".





وهذا وتنفذ الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، حملة للحد من عمليات التهريب في البلاد وملاحقة مافيات تهريب "الدولار" والمشتقات النفطية بجملة من الإجراءات الصارمة.

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