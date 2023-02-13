مطار بغداد يصدر تنويها حول متطلبات حصول المسافرين على الدولار

2023/02/13 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تنويها بشأن متطلبات حصول المسافرين على الدولار.

وقال اعلام المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإدارة تود أن تبين للمسافرين العراقيين أهم متطلبات الحصول على الدولار من منافذ مصارف الرافدين والرشيد والعراقـي للتجارة في المطار على ضوء تعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي ".

وأوضح أن المطلوب من المسافرين "جواز سفر أصلي واستنساخ نافذ، وتذكرة سفر (تكت) وتذكرة صعود الطائرة".

وأشار البيان الى ملاحظة هامة وهي أن "يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على المبلغ بالدولار من منافذ المصارف في المطار".





وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في (9 كانون الثاني 2023) فتح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبحد أقصى (5000) دولار امريكي.

تحرير: أ.غ

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