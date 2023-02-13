مقتل فلسطيني في الضفة الغربية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الإسرائيلية

2023/02/13 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في القطاع الطبي إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة بالضفة الغربية أعقبها وقوع اشتباكات مع مسلحين، الإثنين، فيما شنت إسرائيل غارات جوية على غزة بعد إطلاق صاروخ مطلع الأسبوع من القطاع.

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