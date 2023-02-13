2023/02/13 | 14:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، نص قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.

ظهرت المقالة “ايرث نيوز” تنشر نص قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ايرث نيوز” تنشر نص قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ايرث نيوز” تنشر نص قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).