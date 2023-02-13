سوق العراق للأوراق المالية تعلن عن تداول أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي

2023/02/13 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقريرها إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 57 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 43 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و681 مليوناً و569 ألف سهم بارتفاع بلغ نسبته 148% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و469 مليونا و372 ألف دينار مرتفعا بنسبة 50% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2851 صفقة”، مشيرا إلى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 602.95 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.56% عن إغلاقه في الجلسة السابقة”.

واشار الى ان “عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 91 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 108 ملايين دينار من خلال تنفيذ 41 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 79 مليونا سهم بقيمة مالية بلغت 167 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة”.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

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