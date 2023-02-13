يبكي محتضناً قميصها.. شاب تركي ينتظر خروج عروسه من تحت الأنقاض

2023/02/13 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى زلزال تركيا قصة حب بشكل مأساوي، ففيما كان يستعد «أوزان» و«زينب» لإقامة حفل زفاف في مايو المقبل، حل الزلزال المدمر وترك العريس أوزان وحيداً ينتظر خروج زينب حية من تحت الأنقاض.

وبعد مرور أيام على الكارثة، لم يتبق له إلا قميص من أثرها، والبكاء الذي لا يتوقف حزناً عليها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً للشاب «أوزان»، وهو ممسك بقميص خطيبته «زينب» البالغة من العمر 24 عاماً، والتي علقت تحت الأنقاض.

لا تزال المشاهد المأساوية تزداد بمرور الأيام، حيث تنخفض فرص نجاة الأشخاص العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفاً وراءه حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى، بحسب ما أوردته الصحفية التركية ربيعة جتين عبر حسابها على تويتر

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