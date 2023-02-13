السيسي من القمة العالمية للحكومات: دعم الأشقاء هو أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية

2023/02/13 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، الاثنين، إن مصر كادت أن تضيع مصر قبل سنوات مثل بقية الدول، ولا أحد نجا إلا مصر.وشدد السيسي على أن "أول نفطة مضيئة لبناء الدولة المصرية هو دعم الأشقاء".

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