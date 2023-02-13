مطار بغداد الدولي يحدد متطلبات الحصول على الدولار للمسافرين

2023/02/13 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، أهم المتطلبات للحصول على الدولار للمسافرين من منافذ المصارف في المطار.

وذكر بيان لمطار بغداد، أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن تبين للمسافرين العراقيين ان أهم المتطلبات الحصول على الدولار من منفذ مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقـي للتجارة في المطار على ضوء تعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي:

1- جواز أصلي واستنساخ سفر نافذ

2- تذكرة سفر ( تكت سفر )

3- تذكرة صعود الطائرة ( boarding)

وأضاف، "يشترط أن يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على المبلغ بالدولار من منافذ المصارف في المطار".

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