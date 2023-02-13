بالصور:أول فلسطينية تنسخ القرآن بالرسم الكوفي العراقي

2023/02/13 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد اول فلسطينية تنسخ القرآن الكريم

بالرسم الكوفي العراقي الا وهي الشابة

فداء عبيد النظر من مدينة غزة, وبهذا

حصلت وزارة الأوقاف العراقية على

النسخة الإلكترونية من المصحف الكريم.

الكاتبة فداء عبيد ا

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