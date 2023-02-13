رئيس الشيشان: سأجعله الرئيس الاوكراني يوقع على الوثائق المطلوبة

2023/02/13 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، بأنه "قادر على أن يجبر زيلينسكي على فعل كل شيء إذا ما تفاوض معه وجها لوجه".

وقال قديروف لـ “القناة الأولى" الروسية، مجيبا على سؤال ما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة: "نعم، أعرف أنه من الخطأ الجلوس معه، إلا أنني إذا ما جلست على طاولة المفاوضات مع زيلينسكي، وجلسنا بمفردنا، سأجعله يوقع على جميع الوثائق المطلوبة".

واضاف: "أعتقد أن زيلينسكي إرهابي، قروي يعبد الشيطان، وفاشي، وأعتقد أنه من الخطأ التفاوض معه، إلا أنني لو جلست معه سأقنعه، فأنا طبيب نفساني، أفهم الناس جيدا، ويمكنني التعامل معهم، وسأضعه في مكانه الحقيقي".

المصدر: RT

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