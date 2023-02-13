العراق والسويد يبحثان ملف مخيم الهول وعودة العوائل النازحة

2023/02/13 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنبحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم، ملف مخيم الهول وعودة العوائل من الأطفال والنساء إلى العراق.

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