بعد زلزال القرن في تركيا وسوريا.. هل تراعي المباني العراقية المخاطر الزلزالية؟

2023/02/13 | 14:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، يتخوف العراقيون من مخاطر الزلازل في بلادهم مع تساؤلات ملحة إذا كانت الأبراج السكنية والتجارية مراعية لإجراءات الحماية والوقاية أم لا.

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