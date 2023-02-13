2023/02/13 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مواقع إلكترونية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بما فيها موقع مقر قوات العمليات الخاصة في بلجيكا، لهجوم هاكرز.وقال مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية، إن “خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط لهجوم إلكتروني أثر على بعض مواقع الحلف”.وأضاف … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم سيبراني مجهول يستهدف مواقع الكترونية لحلف الناتو) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم سيبراني مجهول يستهدف مواقع الكترونية لحلف الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).