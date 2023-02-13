الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التصويت الفوري على إرسال مساعدات إلى سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

2023/02/13 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى “التصويت الفوري” على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام … Readmore

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