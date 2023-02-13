العيادات و الصيدليات الغير مرخصة في سنجار، خدمات صحية ام تجارة مميتة ؟

2023/02/13 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مشعل نواف “في بلدة سنوني الصغيرة لا تبتعد عيادة عن أخرى 50 متر، يتزين السوق بلافتات العيادات و الصيدليات و خلفها ادوية و رجل لا يعرف ان كان يمارس المهنة ام يبيع الأدوية و اناس تشتري المرض منهم و اخرون يتم تهدئتهم بالمسكنات” باتت ظاهرة فتح الصيدليات والعيادات غير المرخصة في سنجار …

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