2023/02/13 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شموع ال”فندة ” التي تستخدم في الكنيسة و في الاعياد و المناسبات المسيحية

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