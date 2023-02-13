الإطاحة بإرهابيين في صلاح الدين

2023/02/13 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الاطاحة بعنصرين ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

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