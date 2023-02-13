2023/02/13 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول وبقية المخيمات عودة طوعية.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مستشار الأمن القومي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يؤكد التزامه بإعادة رعاياه ‘طوعيا’ من مخيم الهول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد التزامه بإعادة رعاياه ‘طوعيا’ من مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد التزامه بإعادة رعاياه ‘طوعيا’ من مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).