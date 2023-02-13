السوداني: العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة

2023/02/13 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً […]

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