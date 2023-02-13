2023/02/13 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 79ycJWDu8-s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة الحكومات بمشاركة بارزاني منصة مثالية لتطوير الابتكار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قمة الحكومات بمشاركة بارزاني منصة مثالية لتطوير الابتكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).