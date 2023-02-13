سوريا من كارثة الأسد إلى كارثة الزلزال

2023/02/13 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية"

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