2023/02/13 | 15:24 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني: محافظات العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 15:24.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: محافظات العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: محافظات العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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