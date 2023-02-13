مجلس الخدمة يصادق على 1956 درجة وظيفية جديدة لحملة الشهادات

2023/02/13 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بسم الله الرحمن الرحيم((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )).



استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017. واستكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه ، قرر المجلس بإجتماعه الطارئ اليوم الاثنين الموافق 13/2/2022 المصادقة على اجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من ( التعليم العالي والبحث العلمي ، النقل ، الاعمار والسكان ، وزارة الزراعة ) و للدرجات الحاكمة فيها وشملت العنوانات الوظيفية الآتية :وزارة الزراعة ( مهندس زراعي / ماجستير ) بواقع ( 1250) درجة وظيفية .وزارة الزراعة (معاون منتج اغذية / بكالوريوس) بواقع ( 14) درجة وظيفية.وزارة التعليم العالي ( مدرس مساعد - تخصصات رياضية / ماجستير ) بواقع ( 527) درجة وظيفية.وزارة التعليم العالي ( مدرس مساعد – تخصص فلسفة / ماجستير ) بواقع ( 92) درجة وظيفية.وزارة النقل ( متنبئ / ماجستير ) بواقع (3) درجة وظيفية.وزارة الاعمار والاسكان ( معاون رسام – دبلوم) بواقع ( 70) درجة وظيفيةو بلغ عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بالإجمال ( 1956) درجة وظيفية ، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن (9380 )متعيناً ومتعينة.



وسيتم نشر الاسماء لاحقاً و على الرابط التاليhttps://verify.fpsc.gov.iq/destويطمئن المجلس أبناءه جميعا من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا ، مبيناً أن الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً.مع تمنيات مجلسنا للجميع بالتوفيق والنجاحمجلس الخدمة العامة الاتحاديإرادة دولة ...



وإنفاذ قانون

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