الداخلية: القبض على 1417 متهما بتجارة وترويج ونقل المخدرات خلال الشهر الماضي

2023/02/13 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حصيلة عملياتها الأمنية لشهر كانون الثاني الماضي، فيما كشفت عن القاء القبض على 1417 متهما بتجارة وترويج ونقل المخدرات.





وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه " بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تم الإطاحة بعدد من تجار ومروجي وناقلي ومهربي المخدرات".





وأضاف البيان أنه "حيث تم تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من تنفيذ عمليات نوعية اسفرت عن ألقاء القبض على (1417) متهما بتجارة وترويج ونقل وتهريب المخدرات وضبط (63369) كيلو غرام من المخدرات بمختلف الانواع و(522186) قرص مخدر ومؤثر عقلي خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 ".

وأشار الى أن "العمليات تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، حيث اصدرت المحاكم المختصة قرارات الحكم بحق (579) مدان ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية بحق باقي المتهمين وفق القانون".

وتابع البيان أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تؤكد استمرارها بمتابعة وملاحقة كل من له مساس بجريمة المخدرات".





تحرير: أ.غ

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