مديرة صندوق النقد: حان الوقت لنقف جميعا بجوار الشعب السوري

2023/02/13 | 16:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين إنه حان...

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