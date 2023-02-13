2023/02/13 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إرسال طائرتين محملتين بمواد إغاثية إلى غازي عنتاب يوم غد.وقال الصحاف في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ان “طائرتَي مساعدات ستصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوم غدً..



العراق يُرسل طائرتين محملتين بمواد إغاثية إلى تركيا المركز الخبري الوطني.

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