رئيس البرلمان يؤكد ضرورة أن تسرع اللجان النيابية بإجراءات تشريع القوانين

2023/02/13 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة ان تأخذ اللجان النيابية بدورها الفعلي من اجل الاسراع باجراءات تشريع القوانين.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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