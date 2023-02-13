بعد اكثر من 8 سنوات، البدء بتشييد نصب تذكاري للابادة الايزيدية

2023/02/13 | 16:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد مطالبات كثيرة و جلسات نقاشية عديدة اقرت منظمة الهجرة الدولية قرية صولاغ مكاناً لتشييد نصب تذكاري للابادة الايزيدية في قضاء سنجار شمال غرب العراق و التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش الارهابي في ال3 أغسطس 2014.و اعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم عن البدء في العمل على النصب بتنفيذ من مبادرة نادية …

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