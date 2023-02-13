وزير الخارجية العراقي: تقليل التوتر بين طهران وواشنطن یصب لصالح العراق

2023/02/13 | 16:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية العراقي عن استمرار الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين واکد: تقليل التوتر بين طهران وواشنطن یصب لصالح العراق.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، الذي زار واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، قال في مقابلة … Readmore

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