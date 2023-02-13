السوداني يؤكد عزمه محاربة الفقر متعدد الابعاد من خلال تنفيذ منحة التلاميذ

2023/02/13 | 16:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عزم حكومته مواجهة “الفقر متعدد الأبعاد”، من خلال تنفيذ قانون مُنحة التلاميذ للعوائل الفقيرة المشمولة بالحماية الاجتماعية، فيما أكد حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة، قد يستغرق بناؤها سنوات.وقال … Readmore

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