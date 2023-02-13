الشمري في المعهد العالي وكلية الشرطة: ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمتدربين

2023/02/13 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بتوفير الأجواء المناسبة للمتدربين في المعهد العالي وكلية الشرطة.

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