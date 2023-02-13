بالصور .. رجل أعمال روسي يحول طائرته إلى فيلا.. وسعر الليلة خيالي

2023/02/13 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي السابق تم تحويل الكثير من الطائرات المدنية المحالة للتقاعد وخاصة طائرات البوينغ العملاقة إلى مطاعم ومتاحف وحتى فنادق وأماكن للحفلات، لكن هذه الطائرة الخاصة من طراز “بونيغ 737” التي تحولت إلى فيلا فاخرة وتقع على قمة منحدر بالقرب من شاطئ “نايانغ-نايانغ” في جزيرة بالي الإندونيسية، قد تكون واحدا من أجمل مشاريع تحويل الطائرات حتى الآن، بحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

ووفق الشبكة، فإن الطائرة كانت في السابق جزءًا من أسطول شركة “ماندالا إيرلاينز”، حيث تم شراء طائرة “بوينغ 737” المتقاعدة من قبل رجل الأعمال الروسي فيليكس ديمين في عام 2021 ونقلها إلى موقعها البعيد.

وتتميز الطائرة الفيلا بغرفتي نوم كبيرتين ومسبح، وتقع على ارتفاع 150 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي متاحة للإيجار من نيسان المقبل، بأسعار ليلية تبدأ من حوالي 7000 دولار للغرفة.

ونقلت الشبكة عن ديمين، صاحب سلسلة فنادق “بوبل بالي”، قوله إنه فكر في البداية في شراء طائرة خاصة للاستخدام الشخصي، لكنه سرعان ما رأى إمكانية تحويل الطائرة إلى شيء مميز حقًا.

وأضاف ديمين: “حتى قبل شرائها، اعتقدت أنه من الممكن تحويلها إلى نوع من الأشياء الفريدة، وقررت التركيز على إنشاء فيلا”، لافتا إلى أنه عثر أثناء البحث على 20 طائرة أو ما شابهها موجودة حول إندونيسيا بمفردها.

وأوضح أنه استقر في النهاية على طائرة “بوينغ 737” اشتراها مستثمر إندونيسي ووافق على شرائها منه، مضيفا أن نقل الطائرة من موقعها في بالي إلى قمة منحدر على بعد عدة أميال لم يكن مهمة سهلة.

وقال ديمين: “كان علينا تفكيكها بعد التشاور مع فريق بوينغ..



لقد فككنا نحو 50000 مسمار من تلك الطائرة”، مشيرا إلى أن العملية برمتها استغرقت حوالي شهرين من التخطيط، في حين أن النقل الفعلي، الذي اشتمل على رافعتين ومنصة ضخمة ومتخصصين مختلفين ومرافقة من الشرطة، استغرق ما مجموعه خمسة أيام.

وتابع قائلا: “كانت أكثر خمسة أيام بلا نوم طبيعي في حياتي”، مضيفًا أن معظم عمليات النقل جرت في الليل.

وأضاف: “الحقيقة أن طرق بالي ضيقة جدًا والعديد من الأسلاك الكهربائية معلقة على ارتفاع منخفض جدًا..



كان لدينا مجموعة من الأشخاص الذين استخدموا معدات خاصة لرفع الأسلاك أعلى حتى لا تلمسها الطائرة أثناء النقل”.

ولفتت الشبكة إلى أنه بمجرد إعادة تجميع الطائرة في الموقع الواقع على الساحل الجنوبي لبالي، كان ديمين قادرًا على إزالة الكثير من الداخل لإكمال أعمال التجديد المطولة.

وأشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى الفيلا عبر درج يؤدي على طول الجناح إلى المدخل الرئيسي، لافتة إلى أنه في الداخل، توجد غرفة معيشة بها بار وسرير أريكة وبوابة زجاجية بالإضافة إلى غرفتي نوم مع مقصورة ملابس.

وأوضحت انه تم تحويل قمرة القيادة إلى حمام كبير، مع اجراء فتحات إضافية حتى يتمكن من بداخلها من رؤية “البحر” فيما يحتوي مكان الإقامة أيضًا على كراسي استلقاء للتشمس ومنطقة صالة في الهواء الطلق وحفرة نار.

وقال ديمين: “تم عمل كل شيء لغرض واحد للحصول على التصميم الذي تم التخطيط له في الأصل بالضبط”.

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