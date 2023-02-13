رقم تاريخي بانتظار صلاح الليلة في الدوري الإنجليزي

2023/02/13 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف ملعب “آنفيلد” مباراة ليفربول ضد إيفرتون مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2022-2023.

ويقترب جناح ليفربول محمد صلاح من رقم تاريخي، في حال التسجيل داخل شباك “التوفيز” على ملعب “آنفيلد”.

وأشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على “تويتر” إلى أنه في حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح اليوم، داخل شباك إيفرتون، سيصبح مساهما بـ100 هدف للريدز في الدوري الإنجليزي.

وساهم مو صلاح جناح ليفربول في 99 هدفا مع الريدز على ملعب “آنفيلد” بواقع تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 هدفا، من مجموع 103 مباريات، وفي حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح هدفا اليوم أمام إيفرتون، سيصبح اللاعب الـ13 الذي يصل إلى 100 هدف في ملعب واحد بمسابقة “البريمرليغ”.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل نادي إيفرتون المركز الـ18 برصيد 18 نقطة.

المصدر: “وسائل إعلام”

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