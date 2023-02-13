2023/02/13 | 16:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TfL3XH7av48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يزيد من مبيعات الدولار لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يزيد من مبيعات الدولار لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).