مجلس الخدمة يعلن المصادقة على 1956 درجة وظيفية جديدة

2023/02/13 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن مجلس الخدمة، اليوم الاثنين، عن المصادقة على 1956 درجة وظيفية جديدة.

وذكر بيان للمجلس، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 واستكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم، المصادقة على إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من (التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الإعمار والإسكان، وزارة الزراعة) وللدرجات الحاكمة فيها".

وأضاف، أن "العناوين الوظيفية شملت:

وزارة الزراعة (مهندس زراعي/ ماجستير) بواقع (1250) درجة وظيفية.

وزارة الزراعة (معاون منتج أغذية/ بكالوريوس) بواقع (14) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد- تخصصات رياضية/ ماجستير) بواقع (527) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد – تخصص فلسفة/ ماجستير) بواقع (92) درجة وظيفية.

وزارة النقل (متنبئ جوي/ ماجستير) بواقع (3) درجات وظيفية.

وزارة الإعمار والإسكان (معاون رسام – دبلوم) بواقع (70) درجة وظيفية

وأشار إلى أن "عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بلغ بالإجمال (1956) درجة وظيفية، ليكون عدد المتعينين حتى الآن (9380) متعيناً ومتعينة"، موضحا انه "سيتم نشر الأسماء لاحقاً وعلى الرابط التالي:

https://verify.fpsc.gov.iq/dest

وطمأن المجلس، وفقا لبيانه،" الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90 % من الدرجات الحاكمة وستتم المصادقة عليها تباعا"، مبيناً أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق وفق مبدأ النزاهة والشفافية".

وأكد أن "المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف،، حيث ان العمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".

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