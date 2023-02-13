بغداد وأربيل تتفقان على إغلاق منافذ غير رسمية وتوحيد التعرفة الجمركية

2023/02/13 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافد الحدودية العراقية،

اليوم الاثنين، مخرجات اجتماع عقد مع

وفد حكومة إقليم كردستان في العاصمة

بغداد، فيما أشارت إلى الاتفاق على

إغلاق المنافذ غير الرسمية وتوحيد

التعرفة الجمركية.

جاء ذ

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