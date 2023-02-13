تربية ديالى ترد على ادعاء طالبة بـ

2023/02/13 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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#توضيح_هام

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده رسوب احدى طالبات مدارس محافظة ديالى #بمادةالتربيةالفنية ..وبعد أن تم متابعة حقيقة الموضوع تبين أن الطالبة عمدت إلى تغيير درجاتها واعطت للجمهور ايحاءً بأنها تعرضت للظلم..



وننشر لكم نتيجتها الحقيقية والنتيجة المزيفة..

اما بخصوص حصولها على درجة (٤٥) بمادة التربية الفنية فأن هذا استحقاقها كون الطالبة استهانت بهذا الدرس خلال الامتحان ولم تجاوب بشكل يسمح باعطائها درجة اعلى علما أن الامتحان كان تحريريا.

لذا فأن المديرية العامة لتربية ديالى تستنكر هذا العمل المشين والمسيء للمؤسسة التربوية في محافظتنا الحبيبة وتستنكر أيضا هذا الترويج الاعلامي الزائف من غير تحقق من مصدر أو مصداقية الخبر وتحمل كل من يحاول الاساءة أو تشويه سمعة ملاكاتنا والمؤسسة التربوية بالنشر الزائف المسؤولية القانونية والادارية والاخلاقية.

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