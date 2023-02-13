العدل تبحث انشاء مشاريع استثمارية في السجون: إيرادات للنزلاء والدوائر

2023/02/13 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العدل خالد شواني اليوم الاثنين، مناقشة استثمار الورش المهنية في الدوائر الاصلاحية الى مشاريع استثمارية وفق نظام تشغيل النزلاء، مبينا انه سيوفر ايرادات مالية للسجون والنزلاء.

وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "اجرى وزير العدل خالد شواني، زيارة الى محافظة ذي قار والتقى بالمحافظ محمد الغزي واجرى زيارة الى سجن الناصرية المركزي، برفقه المحافظ ووكيـــل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة الاصلاح العراقية عباس جابر فزيع".

وبحسب البيان، عقد شواني اجتماعاً موسعاً مع القادة المشرفين على الملف الامني للسجن والذي ضم نائب قائد عمليات سومر وقائد شرطة الناصرية ومسؤولين أمنيين اخرين ،ووجه معاليه بعدد من التوصيات والقرارات التي تخص تنظيم الزيارات لذوي النزلاء ، بالاضافة الى توفير المستلزمات الامنية والدعم اللوجستي.

واكد أنه "ضمن المنهاج الحكومي وفي ظل سياسة الوزارة ناقش مجلس العدل خلال جلسته المنعقدة في وقت سابق استثمار الورش المهنية في الدوائر الاصلاحية الى مشاريع استثمارية وفق نظام تشغيل النزلاء والذي سوف يوفر ايرادات مالية لتلك الدوائر وللنزيل لكي يخفف الاعباء المالية لذويهم ووفق تجارب الدول المتقدمة".

واستمع شواني الى "عدد من النزلاء وبشكل مباشر بخصوص أوضاعهم الانسانية"، مؤكداً على "حرص الحكومة على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان والمنهاج الوزاري ضمن البرنامج الحكومي".

ووجه بـ"دعم النزلاء الطلبة الذي تجاوز عددهم اكثر من (100) طالب ومن مختلف المراحل الدراسية لتأهيلهم علميا".

ودعا الى "أهمية تطبيق البرامج التثقيفية والمهنية لغرض اعادة دمج النزلاء بالمجتمع واكتسابهم حرف ومهن تساعدهم مستقبلا بعد انقضاء فترة محكوميتهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الوزارة وهو إصلاح النزلاء.

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