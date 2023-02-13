إبادة اخطر خلايا داعش.. أبرز نتائج

2023/02/13 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الاثنين، عن نتائج عملية حمرين الامنية.

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية توغلت في عمق سلسلة تلال حمرين الجزء الشرقي لمسافة طويلة لتمشيط وديان استهدفت بضربات جوية مساء يوم امس من قبل الطائرات الحربية العراقية".

واضاف، انه "تم العثور على جثث 6 من ارهابيي داعش بينهم قيادات مع ضبط وتدمير اثنين من المضافات وتدمير عبوات ناسفة بالاضافة الى تفكيك حزام ناسف".

واضاف، ان "عشرات الوديان في عمق تلال حمرين جرى تمشيطها منذ ساعات من خلال مفارز راجلة ومتحركة من اجل تأمين المناطق بشكل مباشر"، لافتا الى ان "الضربات أسفرت عن ابادة خلية ارهابية اخرى في حمرين".

وكانت الطائرات الحربية قصفت وكرا داعشيا في عمق تلال حمرين مساء يوم امس ما ادى الى قتل ما يسمى بوالي ديالى المدعو ابو عبد الرحمن الدايني وعدد من مرافقيه.

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