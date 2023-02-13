الخلية تعلن الإطاحة بعنصرين ارهابيين في صلاح الدين

2023/02/13 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، الاطاحة بعنصرين ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

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