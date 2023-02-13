النفط تعلن المباشرة بحفر بئرين جديدين في حقلي الفكة والغراف

2023/02/13 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، المباشرة بحفر بئرين نفطيتين جديدتين في حقلي الفكة والغراف النفطيين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية باشرت بحفر البئر النفطية FQCS-88 باستخدام جهاز الحفر IDC 55 ذي القدرة الحصانية 2000 حصان ضمن مشروع حفر 22 بئرا نفطية لصالح شركة سينوك الصينية في حقل الفكة النفطي بمحافظة ميسان وأن العمق المقرر للبئر 3150 مترا".

وأضافت، "كما باشرت ملاكات الشركة بحفر البئر النفطية C-153 باستخدام جهاز الحفرIDC 58 ذي القدرة الحصانية 2000 حصان ضمن مشروع حفر 28 بئرا نفطية في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار لصالح شركة بتروناس الماليزية".

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