2023/02/13 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: نفى البيت الأبيض، الاثنين، إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مناطيد إلى المجال...

ظهرت المقالة واشنطن ترد على اتهام بكين بإرسال بالونات مراقبة: غير صحيح أولاً على المسلة.

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