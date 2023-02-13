2023/02/13 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: غردت السفيرة الامريكية في العراق ألينا رومانوسكي..المسلة – متابعة...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية: ندعم ميزانية سليمة تستثمر في البنية التحتية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الامريكية: ندعم ميزانية سليمة تستثمر في البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الامريكية: ندعم ميزانية سليمة تستثمر في البنية التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).