2023/02/13 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،اليوم الاثنين، إن ما حدث لمصر عام 2011 كلف البلاد 450 مليار دولار.وقال السيسي في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي يكشف بالأرقام عن خسائر “فلكية” حدثت لمصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يكشف بالأرقام عن خسائر “فلكية” حدثت لمصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يكشف بالأرقام عن خسائر “فلكية” حدثت لمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).